Salernitana, tempo scaduto: c’è un’offerta per l’acquisto. Provenienza e cifra riservate

È scaduto alla mezzanotte di ieri il termine indicato dai 'trustee' per la presentazione di offerte vincolanti d'acquisto della Salernitana

La provenienza e la cifra, al momento, restano ancora riservate. In giornata i rappresentanti di Melior Trust e Widar Trust, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, dovrebbero diramare una nota stampa per chiarire quali saranno i prossimi step. Resta, infatti, da capire se ci si ritroverà di fronte ad un'unica offerta o se i potenziali acquirenti sono più di uno. Quel che è certo è che già in mattinata è iniziata la fase di valutazione.

Nell'ultima comunicazione diramata ad ottobre i trustee avevano precisato che l'offerta sarà considerata irrevocabile fino al 15 dicembre, data entro la quale dovranno essere sciolte le riserve. I tempi per la valutazione, dunque, potrebbero non essere brevissimi. In caso di più offerte ritenute congrue, invece, si procederà ad una gara con l'offerta più alta ricevuta come prezzo base e rilancio minimo pari all'1%.