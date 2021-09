Samp, Ferrero contro la direzione di Orsato: “Regali a chi non ne ha bisogno”

Il presidente blucerchiato non ha digerito alcune decisioni dell'arbitro nella sfida di ieri contro i nerazzurri

La direzione di gara di Daniele Orsato non è andata giù a Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Come riporta Il Secolo XIX, al termine della partita con l'Inter il numero uno blucerchiato ha sibilato una frase indicativa della sua rabbia per l'arbitraggio: "Fanno i regali a chi non ne ha bisogno". Il riferimento è alla punizione dalla quale nasce il vantaggio nerazzurro di Federico Dimarco, causata da una manata di Omar Colley su Lautaro Martinez.