Pagelle GdS, Sampdoria-Inter: Lautaro il migliore in campo, male gli esterni

Le pagelle de La Gazzetta dello Sport su Sampdoria-Inter: l'attaccante argentino è un pericolo costante, ma non basta

L'Inter pareggia 2-2 sul capo della Sampdoria, facendosi rimontare due volte. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo dei nerazzurri è Lautaro Martinez, autore del momentaneo 1-2: "In versione tarantolato mette paura a tutti. La punizione dell'1-0 procurata, il gran tiro parato, il 2-0 al volo. Peccato l'uscita anticipata (ma servirà per il Real): dove c'è un pericolo c'è lui". Male invece gli esterni, con Darmian e Perisic entrambi bocciati.