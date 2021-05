Inter-Sampdoria e Inter-Roma: i pronostici di Caressa e Zazzaroni

I pronostici dei due giornalisti per i prossimi impegni della squadra nerazzurra

Due impegni ravvicinati per l'Inter neo campione d'Italia. La squadra di Antonio Conte affronterà infatti nel giro di due giorni la Sampdoria (oggi alle 18) e la Roma (mercoledì). Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno come di consueto pronosticato le prossime giornate di campionato, soffermandosi sulle gare dei nerazzurri. In merito a quella di oggi il commentatore di Sky è sicuro: "Dico 1", mentre il direttore del CorSport ipotizza un pareggio. Per la partita di mercoledì, invece, entrambi vedono l'Inter vincente.