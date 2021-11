CorSera – San Siro, si punta al dibattito pubblico. Inter e Milan dovranno…

Tra oggi e domani, il capogruppo di Europa Verde, Carlo Monguzzi presenterà la delibera per dare il via libera al dibattito pubblico

"La strada che l’aula di Palazzo Marino sembra intenzionata a imboccare sul nuovo stadio di Milan e Inter è quella del dibattito pubblico". A riportarlo è il Corriere della Sera che, in merito alla costruzione del nuovo stadio, sottolinea che tra oggi e domani, il capogruppo di Europa Verde, Carlo Monguzzi presenterà la delibera per dare il via libera al dibattito pubblico.