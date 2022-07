Inter, Sanchez ancora di traverso: Alexis rifiuta i petrodollari arabi dell’Al Nassr

Altro rifiuto di Alexis Sanchez, che continua a bloccare il mercato in uscita dell'Inter . Secondo quanto riporta il Giornale, infatti, l'attaccante cileno avrebbe detto no anche ai petrodollari arabi dell'Al Nassr, dato che vuole giocare ancora in un campionato competitivo:

"E quella personalità che ha mostrato anche fuori dal campo lo ha spinto a rifiutare finora ogni proposta arrivata al club: Siviglia, Villarreal e Galatasaray le offerte a cui ha detto no il «leone» di Tocopilla, e persino la milionaria offerta araba dell’Al Nassr non lo ha convinto. L’Inter avrebbe offerto fino a 4 milioni di euro di buonuscita per liberarlo subito, come avvenuto per il connazionale Vidal emigrato al Flamengo, in Brasile, ma l’attaccante preferirebbe trovare prima una sistemazione. Che deve essere una squadra di prima fascia e di un campionato competitivo, ecco perché il giocatore risulta difficilmente collocabile. Adesso ci proverà il Benfica, anche se «El Niño» sogna addirittura un clamoroso ritorno a Barcellona".