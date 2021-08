Ct Cile: “Sanchez? Aspetteremo fino all’ultimo minuto. Se sta bene, lo convocheremo”

Intervistato da El Mercurio, Martin Lasarte, commissario tecnico del Cile, ha parlato della situazione di Alexis Sanchez

"Aspetteremo l'ultimo minuto per decidere esattamente la sua reale situazione. Se sarà in grado di giocare, lo convocheremo. Altrimenti, purtroppo… perché utilizzandolo se non è in condizioni rischieremmo le partite che dobbiamo giocare il mese successivo".