Il giornalista, esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle trattative in casa Inter in uscita e in entrata:

Il Como pensa ad Alexis Sanchez, giocatore in uscita dall'Inter ed ex compagno di Fabregas ai tempi del Barcellona. L'inter continua a tenere il filo diretto con l'Udinese per Okoye, in prima fila per diventare il vice Sommer. Inzaghi firmerà settimana prossima il rinnovo fino al 2027.