Sanchez nota dolente per Conte? CorSera: “Il tecnico si tiene per non esplodere quando gli dicono…”

“Non perdiamoci di vista. L’Inter resta lontana dalla Juventus, intravede ancora la Lazio e mette spazio tra sé e la minacciosa Atalanta. Il set vinto contro il Brescia è un’amichevole estiva, non una partita di serie A. Un distacco abissale tra chi vive nei piani alti e chi soffoca nello scantinato del campionato”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alla vittoria dell’Inter contro il Brescia, un match dominato in lungo e in largo dai nerazzurri, padroni del campo sin dai primi minuti. “Il 6-0 è un Superenalotto facile da centrare per i nerazzurri, un tirassegno capace di regalare gloria e gol a sei giocatori diversi”, commenta il CorSera.

SANCHEZ – Tra i più positivi c’è senza dubbio Sanchez, autore di un gol e di due assist: “Si è ritrovato Sanchez, arma in più per il finale di campionato e per l’Europa League, nonostante il Manchester United continui a fingere di rivolerlo. Il cileno aveva fatto un’ottima impressione nelle precedenti uscite. Stavolta ha messo il timbro su rigore e trascinato l’Inter contro un Brescia che si è già arreso avviandosi a una mesta retrocessione”, il giudizio del quotidiano che poi aggiunge: “Il capitolo Sanchez è tra i più dolenti per Conte, riapre le ferite legate alla rosa corta. […] l tecnico si tiene per non esplodere quando gli ricordano che il cileno è sicuro di restare solo fino alla partita con il Getafe”.