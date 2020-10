Cile, Sanchez: “Non ho mai criticato nessuno. Anzi: felicissimo per la dedizione di…”

Alexis Sanchez è ormai leader nel Cile. Il centravanti dell’Inter, vera e propria icona della nazionale, è stato punzecchiato per alcune sue rimostranze nei confronti della Federcalcio del suo paese. L’ex United ha voluto però chiarire così su Twitter: “Prima di tutto vorrei chiarire che non ho mai nessuno… Ho solo detto che vorrei che l’ANFP (Associazione Nazionale del Calcio Professionistico cilena, ndr) lavorasse di più con i giovani e le squadre minori. Vorrei che la nostra nazionale, di conseguenza, avesse un nuovo centro di allenamento”.

Il cileno ha poi scritto su Instagram: “Cercare sempre di continuare a migliorare come squadra. Felicissimo per la dedizione e la professionalità di ogni giocatore in queste prime due partite a eliminazione diretta. Questo è solo l’inizio”.