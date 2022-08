Sanchez-Marsiglia, manca ancora l’accordo: ecco perchè. Svolta nel weekend?

La tanto attesa fumata bianca non è ancora arrivata: Alexis Sanchez, dopo essere stato messo alla porta dall'Inter, ha ricevuto la proposta del Marsiglia, ma non ha ancora detto sì. Il Corriere dello Sport spiega il motivo: "L'Inter non ha ancora depositato la risoluzione del contratto di Alexis Sanchez perché il cileno non ha sciolto le sue riserve sul trasferimento al Marsiglia. Ieri mattina il Niño Meravilla non era alla Pinetina per l'allenamento e insieme al suo agente, Felicevich, ha incontrato i dirigenti francesi, decisi a vincere le sue ultime resistenze. L'ex United, infatti, pur avendo un accordo di massima con l'OM, continua a sperare in un'offerta di una big, per esempio il Barcellona. L'Olympique, però, preme e vuole una risposta. Potrebbe essere positiva entro il week end.