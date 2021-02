GdS – Inter, montagne russe per Sanchez: dall’ipotesi Roma a titolare con la Juve. Conte…

Una settimana da montagne russe per Alexis Sanchez. In pochi giorni il cileno è passato dalla possibilità di trasferirsi alla Roma a risorsa primaria (e una maglia da titolare) nella gara di Coppa Italia contro la Juventus.

La Gazzetta dello Sport rivela: “Il cileno, speranzoso di giocare di più rispetto ai ritagli offerti da Conte, si è concretamente immaginato altrove. Anzi, si è proprio informato sulla vita nella Capitale. Lottare per lo scudetto nella Milano nerazzurra non è certo male, ma sentirsi al centro di un progetto è un’altra cosa. Poi, una volta capito che non c’erano margini per lo scambio con Dzeko, allora il cileno si è subito risintonizzato sull’Inter e la Coppa Italia”.

Contro il Benevento è arrivato l’assist a Lukaku per il 4-0 finale. Domani sera, invece, Sanchez dovrà sostituire proprio l’attaccante belga, squalificato. Il cileno ha voglia di mettersi in mostra, mentre Conte è soddisfatto di avere uno come lui in grado di “spaccare” le partite. L’ex Manchester United è il titolare di Coppa, come dimostrano i numeri: toccherà a lui brillare nella sfida contro i bianconeri di Pirlo per dimostrare a Conte di meritare più spazio.