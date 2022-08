Cds – Sanchez, la firma può arrivare già oggi. Buonuscita da 7 mln

"A meno di nuove sorprese, oggi Alexis Sanchez risolverà il suo contratto con l'Inter. Ieri le parti hanno lavorato all'accordo per l'incentivo all'esodo che sarà formalizzato nelle prossime ore: al cileno andranno poco meno di 7 milioni di euro lordi, una cifra che comprenderà le mensilità arretrate e i soldi per "stracciare" l'accordo fino al 30 giugno 2023, da 7 milioni netti". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al futuro di Sanchez. Il cileno, dopo la rescissione con l'Inter, andrà al Marsiglia, nonostante l'interesse concreto del Galatasaray. Sanchez non sarà convocato per la sfida di domani contro il Villarreal ed è da vedere se salterà anche l'allenamento odierno. "Potrebbe essere l'occasione per salutare i compagni visto che quasi certamente domenica Inzaghi concederà al gruppo un giorno di riposo", chiosa il CorSport.