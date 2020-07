Mercato Inter, Sané trattiene Alaba: “Spero resti. Non è solo uno degli esterni migliori ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Bild, Leroy Sané, nuovo acquisto del Bayern Monaco, ha parlato così del futuro di David Alaba, che ancora non ha trovato un accordo per il rinnovo coi bavaresi ed è sul taccuino anche dell’Inter: “Spero davvero che David resti, mi piacerebbe molto giocare con lui. E’ un bravo ragazzo e un grande giocatore, ci vogliamo bene nel privato. Lui ha provato che non è soltanto uno dei migliori laterali mancini del mondo, ma anche un difensore centrale eccezionale”, ha detto l’ex City.