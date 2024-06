Santini: “L’Inter non sbaglia nulla, si confermerà. Napoli? Da scudetto se…”

Ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio , è intervenuto il giornalista Fabio Santini . Ecco le sue parole sull'arrivo di Antonio Conte al Napoli: " Credo che sia molto chiaro l'obiettivo di Conte, che è quello di ricostruire, e lui qui è bravissimo. Lo Scudetto lo vedo poco, punterei subito sulla zona Champions. A meno che ADL non faccia un miracolo. Il primo è stato prendere Conte alla metà dello stipendio che prendeva in Premier, quindi chapeau. Il secondo miracolo è quello di trattenere Kvaratskhelia, che insieme a Lukaku è la condizione posta da Conte.

Se ADL riuscirà in queste operazioni, nasce il Napoli di Conte e ti puoi aspettare di tutto. Ma io penso che l'Inter si confermerà, perché sta dimostrando ancora adesso di non sbagliare nessuna mossa. Ha fatto una scelta strepitosa ADL, che va criticato quando si deve, ma è uno dei pochi con i conti in ordine in Serie A e dimostra amore per la squadra andando a fare scelte spiazzanti e di peso. A Milano e Torino rosicano che non sia stato preso da Milan e Juventus. E' stata una grandissima mossa di De Laurentiis".