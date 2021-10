CorSera – Inter, segnali inquietanti. Cosa ha detto Sarri ad Handanovic. Il club si augura…

Il quotidiano analizza la prima sconfitta in campionato dell'Inter in una gara ad alta tensione contro la Lazio

La prima sconfitta in campionato dell’Inter finisce con una rissa. Nerazzurri che giocano bene per un'ora, poi il gol di immobile su rigore e quello contestato di Felipe Anderson con Dimarco a terra che fa scattare i nervi alla squadra di Inzaghi. "A fine partita Sarri racconta ad Handanovic di aver alzato il braccio per fermare l’azione, ai microfoni dice altro. «La palla era dell’Inter, loro sono andati in porta con il giocatore a terra. Solo in Italia si chiede di buttar fuori la palla: scene da Far West». Felipe Anderson ammette che avrebbe potuto fermarsi".