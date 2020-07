DS Sassuolo: “Politano? Titolare con Spalletti, ecco perché non è andato bene a Conte”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Guido Angelozzi, ex direttore dell’area tecnica del Sassuolo. Si è parlato di Matteo Politano: “Critiche a Politano? Non scherziamo, Matteo è uno che nel Napoli ci gioca benissimo e può fare anche la sua bellissima figura. All’Inter poi va ricordato che con Spalletti era titolare, mentre per Conte non andava bene solo in virtù del modulo, non è che l’Inter l’abbia scaricato perché non valeva. Politano è arrivato a gennaio e non è semplice fare subito bene, soprattutto se pensiamo che ha giocato poco. Ho fatto i complimenti a Giuntoli quando è arrivato. Il ragazzo ha personalità, non ha paura delle grandi piazze e a Napoli ci sta benissimo. Ieri si è preso la responsabilità di tirare in quel modo e in quel momento, l’ha messo quasi all’incrocio e ha portato a casa i tre punti”.