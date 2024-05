Melissa Satta è stata recentemente ospite nel podcast ideato dalla conduttrice televisiva Diletta, Mamma Dilettante. Alla Leotta la ex compagna di Kevin Prince Boateng ha parlato anche del figlio Maddox, che gioca a calcio: "Maddox ha preso sia da me che dal papà. Loro due sono molto sensibili, balla e canta benissimo. Le doti calcistiche le ha prese da me (ride, ndr), gioca molto bene, e poi è competitivo, obbediente, come me".