Savoy: “Onana è un grande portiere. È un vecchio ritornello europeo credere che…”

Alla vigilia di Svizzera-Camerun, Raoul Savoy, c.t. svizzero della Repubblica Centrafricana, ha messo in guardia la squadra di Murat Yakin. "È un vecchio ritornello europeo credere che i camerunesi non siano bravi in ​​difesa. Ora vedo questa squadra piuttosto solida in questo settore e soprattutto guidata da un grande portiere come André Onana".