EDICOLA CDS – Argentina, Scaloni insiste con Di Maria e Lautaro. Dybala in panchina

"Leo, non tradirci". Recita così il titolo dell'intervista a Caniggia, presente sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 26 novembre 2022. "Da Messi mi aspetto la reazione del campione. E su Diego...", si legge. "Scaloni insiste con Di Maria e Lautaro, Dybala resta in panchina", aggiunge il CorSport.