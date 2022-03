Scaloni: “Lautaro? Diverse opzioni per sostituirlo. Non sono preoccupato perché sta bene”

Le parole del c.t. dell'Argentina in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Venezuela

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Venezuela, Lionel Scaloni ha parlato anche dell'assenza di Lautaro Martinez. Poco prima della partenza per l'Argentina, l'attaccante è risultato positivo al covid: "Per sostituirlo abbiamo diverse opzioni, ma non è una cosa che ci preoccupa soprattutto perché Lautaro sta bene".