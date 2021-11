Scaloni: “Messi? Se sta bene giocherà. Con Leonardo ci ha parlato Walter Samuel”

Alla vigilia della sfida della sfida contro l'Uruguay, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni annuncia la presenza in campo di Lionel Messi

Alla vigilia della sfida della sfida delle qualificazioni mondiali a Montevideo contro l'Uruguay, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni annuncia la presenza in campo di Lionel Messi, a meno di imprevisti dell'ultima ora. Ma come la prenderanno il Psg e il suo dirigente Leonardo? "Abbiamo buoni rapporti con con Leonardo - la risposta di Scaloni - e poco fa ci ha parlato Walter Samuel (che fa parte dello staff tecnico dell'Albiceleste ndr). Io capisco la loro posizione, per quello che succedendo con queste date e per ciò che è stata la Coppa America. Per i club si tratta di molti viaggi a cui vengono sottoposti i giocatori chiamati in nazionale di questo si dovrà discutere con la Fifa". "Ogni volta la stagione comincia, e quasi subito i giocatori se ne vanno - dice ancora il ct dell'Argentina -, e quando poi entra in forma se ne va di nuovo: è un problema di calendari. Quindi capisco il Psg, ma non si può mettere in dubbio il nostro diritto di convocare Messi, e di farlo giocare se è disponibile". (ANSA).