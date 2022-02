Scamacca e Frattesi non hanno dubbi: “L’Inter vincerà lo scudetto”

Protagonisti di una lunga e doppia intervista concessa a SportWeek, Frattesi e Scamacca non hanno mostrato dubbi su chi vincerà lo scudetto

Protagonisti di una lunga e doppia intervista concessa a SportWeek, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca non hanno mostrato dubbi su chi vincerà lo scudetto. Alla domanda secca, "chi vince lo Scudetto?", la risposta è stata altrettanto convinta. "L'Inter", risponde Frattesi. "Speriamo noi", scherza Scamacca. "In effetti, in classifica siamo là...", prosegue Frattesi. "L'Inter", la risposta seria di Scamacca.