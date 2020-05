Scaroni: “La Serie A va finita, ma decide il Governo. Il Fpf cambierà, tutto è in evoluzione”

I recenti casi di giocatori positivi al Covid-19 non fanno perdere le speranze a Paolo Scaroni di completare la stagione. “La mia posizione è chiara – spiega il presidente del Milan al portale Olympialex -, l’ho espressa anche in Lega: voglio finire il campionato. Vogliamo arrivare alla fine di questo campionato, è possibile e fattibile. La decisione finale non spetta né alla Lega né ai club, ma al governo”.

Scaroni ammette i “tanti errori” commessi dal Milan in una stagione complicata: “Giampaolo non è stata una scelta fortunata. La maggior parte degli errori è dietro di noi, non davanti a noi. Vogliamo riportare il Milan dove merita. Le partite vengono vinte da giocatori e allenatori ma i campionati vengono vinti da tutto il club, dirigenza compresa. Io e Gazidis stiamo costruendo un’organizzazione stabile, non vogliamo essere puniti ancora per il fair play finanziario. E’ un meccanismo che cristallizza la situazione: se sei un club che sta vincendo il tuo futuro è vincente e pieno di sponsor, altrimenti la strada è davvero molto lunga. Ma adesso il fair play finanziario cambierà, con il Coronavirus tutto è in evoluzione”.

(ANSA)