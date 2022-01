Supercoppa, Inter-Juve: la voce dei tifosi sulla maglia. Ecco la scelta dai fan

"C’è Solo l’Inter" è il "The Sound of Inter" selezionato dai possessori di Fan Token $INTER. Socios.com sostituirà il logo “$INTER Fan Token”

Questa sera l'Inter scenderà in campo a San Siro per la Supercoppa Italiana, contro la Juventus.

"C’è Solo l’Inter" è il "The Sound of Inter" selezionato dai possessori di Fan Token $INTER. Socios.com sostituirà il logo “$INTER Fan Token” sulla parte anteriore della maglia con un QR che permetterà ai tifosi di ascoltare "C'è Solo l'Inter" esattamente così come suona allo stadio.