Schelotto: “Stramaccioni mi ha portato all’Inter, squadra del mio cuore. Moratti…”

Ezequiel Schelotto, ex esterno dell'Inter e tornato in Italia per giocare in Serie D, con il Barletta, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "La voglia di giocare c'è sempre. Per il mio modo di essere, è sempre stato così. Lottare sempre, guardare avanti. A 34 anni mi sento una persona molto matura, ma che impara sempre nella vita qualcosa di nuovo. Venire a giocare in Serie D sarà una cosa nuova, ma lo affronterò con la stessa voglia: quella del Galgo, del lottatore che non si ferma mai, a cui piace correre e dare l'esempio".