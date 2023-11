Schmidt: “Inter tra le più forti d’Europa. Vorranno vincere, arrivare primi è importante”

"Sappiamo cosa aspettarci dall'Inter. Il fatto che sia già qualificata non significa che giocherà in modo molto diverso. Hanno le loro ambizioni in questa fase della Champions League". Così l'allenatore del Benfica, Roger Schmidt , alla vigilia della sfida con l'Inter . "Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco - ha aggiunto Schmidt -. Non siamo contenti della nostra situazione, ma abbiamo l'opportunità di vincere una partita contro l'Inter, che ha fatto una buona prestazione".

Perché non abbiamo conquistato neppure un punto finora? L'ho già spiegato altre volte... Abbiamo perso Grimaldo, Gonçalo Ramos ed Enzo Fernandez, tre addii che non possiamo dimenticare. Poi abbiamo avuto degli infortuni, nuovi giocatori che dovevano adattarsi e abbiamo iniziato la partita contro il Salisburgo con un cartellino rosso e un rigore contro: non è stato il modo migliore per partire in Champions League... Nella fase a gironi sono i dettagli che determinano il percorso, ma adesso non bisogna guardare alle quattro partite passate. Non possiamo più continuare in Champions e quindi dobbiamo concentrarci sulla qualificazione all’Europa League, che è il nostro obiettivo adesso”.