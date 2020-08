Europa League, Scholes avvisa lo United: “L’Inter è il vero pericolo, può causare problemi”

Bayer Leverkusen, Siviglia e Shakhtar Donetsk sono ancora in lizza per l’Europa League, ma Paul Scholes ritiene che l’Inter rappresenti la più grande minaccia perle speranze dello United di vincere la Coppa. «L’Inter è l’unica squadra che potrebbe causare problemi al Manchester». In corsa c’è anche il Wolverhampton che affronterà ai quarti il Siviglia, la squadra che ha eliminato la Roma dalla competizione. Sul club inglese Scholes ha detto: «Non penso che i Wolves abbiano possibilità di vincere. Sono una buona squadra. Hanno un buon allenatore e buoni giocatori, penso solo che lo United batterebbe il Wolverhampton nove volte su dieci. Sono capaci, ma non credo lo siano abbastanza per vincere questa competizione. Penso che lo United sia troppo più forte di tutti loro. L’Inter è il pericolo principale», ha concluso.

(Fonte: manchestereveningnews.co.uk)