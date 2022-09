Sconcerti: “Juve semplicemente non c’è. Allegri confuso, mercato anche”

Mario Sconcerti dice la sua sul momento della Juventus dopo il ko in Champions League di ieri. Dura l’analisi del noto giornalista sul Corriere della Sera: “Ad alti livelli la Juve non c’è. I pochi minuti diversi con la qualità di Di Maria mostrano molto di quello che manca, ma non ci sono nemmeno idee di gioco comuni. Fa quasi male vedere l’approssimazione messa insieme da grandi giocatori arrivati al confine con se stessi. Il Benfica è un’ottima squadra, ma non ha fenomeni, gioca solo bene a calcio e ha un centravanti che di testa le prende tutte, sia in attacco che sulle rimesse del portiere. Ramos è quello che dà il senso all’accademia portoghese.