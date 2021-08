Sconcerti: “Il calcio migliore è dell’Inter. Juve? Non è più forte perché…”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle big del nostro calcio dopo le prime due giornate di Serie A

Nel suo editoriale per Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti si è soffermato sul momento di difficoltà che sta attraversando la Juventus: "Ha cominciato male raddoppiando la confusione dell’anno scorso. Questa noi la chiamiamo sorpresa perché siamo abituati a pensare alla vecchia Juve. In realtà la Juve arriva da un quarto posto, ha un Locatelli in più e Ronaldo in meno. Non può essere più forte. Del resto aveva già perso punti anche un anno fa, quando pareggiò a Roma. La sorpresa di oggi è che il pragmatismo di Allegri è ancora nella fase sperimentale, non cambia il disagio della squadra dove in modo spontaneo, direi involontario, ognuno rema secondo caratteristiche personali".