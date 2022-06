Sconcerti: “Dybala con la LuLa? Vedremo. Sulla ‘Joya’ Totti sa la verità ma…”

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera e direttore di TMW Radio, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Maracanà' per parlare dei temi caldi del calcio italiano.

"Di Dybala sa la verità ma non la dice, farebbe pensare che forse sarebbe voluto venire alla Roma".

Lukaku-Dybala: l'ad dell'Inter Antonello ha detto che tutto si può, se sostenibile. Per lei è così?

"La regola è che quando uno parte, arriva un altro. Vedremo alla fine. Che poi i due possano giocare insieme non c'è dubbio, bisogna vedere se possono giocare insieme Lautaro, Dybala e Lukaku. Mi sembra che nessuno abbia comprato nessuno in generale. Stiamo ragionando di trattative. Vedremo come andranno".