Sconcerti: “Senza Spinazzola l’Italia ha perso il 50% della sua fantasia”

Il giornalista ha parlato ai microfoni di Tmw Radio analizzando l'avversario di questa sera dell'Italia di Mancini, l'Irlanda del Nord

"E' giusto che oggi ci portino fuori da questa situazione quelli che ci hanno portato dentro. Giochiamo contro una squadra poco tecnica e rozza, hanno giocatori di Serie C e B, solo 6 giocano in Premier, votati all'attacco. Loro giocheranno per mantenere l'imbattibilità della porta. Contro giocatori fisici i brevilinei tecnici sono favoriti. Per me Scamacca rischierebbe di non prenderla mai. Dopo la Svizzera era giusto tirare delle somme. Noi abbiamo cambiato gioco dall'infortunio di Spinazzola. Non abbiamo più vinto. Lui ti dava la possibilità di avere un uomo in più. Portava tanto al gioco azzurro, questa squadra senza Spinazzola ha perso il 50% della sua fantasia".