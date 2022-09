Sconcerti: “Vice Brozovic? Inzaghi vede molto poco Asllani e deve esserci un perché”

Intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato dell'infortunio di Brozovic, brutta tegola in casa Inter in vista dei prossimi impegni

"Sono entrambi importanti ma il rischio dell'Inter è più altro. Tatarusanu ha comunque esperienza per sostituire Maignan, mentre l'Inter è abituata al ritmo di Brozovic. L'assenza di chi ti dà i ritmi è importante".

"Fino ad adesso non ha dimostrato troppa fiducia in Asllani, arriva una partita importante e servirà un uomo d'esperienza forse. Quando Brozovic si è fermato, l'Inter ha sempre pagato pegno. Finora aveva deluso, è vero, vedremo come lo sostituirà. Io mi affiderei sempre a Mkhitaryan. Asllani di situazioni così ne ha già passate, mi sembra che sia Inzaghi che lo veda molto poco e ci deve essere un perché".