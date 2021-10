Sconcerti: “L’Inter sta finendo di cercarsi, il Milan gioca meglio. E la Juve non è lontana”

Nel suo intervenuto su calciomercato.com, Mario Sconcerti ha tessuto le lodi del Napoli di Spalletti, capolista della Serie A dopo 7 giornate

"Il campionato torna a fare spazio alla Juventus ma non ancora per vincere. E' distante per punti e per gioco dalle prime due, meno dall'Inter che sta ancora finendo di cercarsi. Prende sempre gol, ha avuto un solo scontro diretto con l'Atalanta, mentre il Milan ha giocato contro Lazio, Juve e Atalanta, facendo 7 punti. Gioca meglio dell'Inter il Milan, gioca in modo diverso rispetto al Napoli. Le differenze del Napoli ora sono soprattutto due: una riguarda la guida, Spalletti, ha portato un buon senso che già esisteva, lo ha però colorato di esperienza e geometria L'altra differenza è devastante, quasi incomprensibile per la chiarezza con cui si manifesta, è quella di Osimhen, che condiziona sempre la partita".