Sconcerti: “L’Inter non ha perso per colpa di Handanovic. Lautaro? Non è uno da 30 gol”

Intervistato da TMW Radio, Mario Sconcerti è tornato su quanto accaduto ieri a San Siro tra Inter e Liverpool

Marco Macca

Intervistato da TMW Radio, Mario Sconcerti è tornato su quanto accaduto ieri a San Siro tra Inter e Liverpool. Dopo un'ottima prova, i nerazzurri sono usciti dal campo con un'amara sconfitta per 2-0:

Che ne pensa del ko dell'Inter contro il Liverpool?

"A me è sembrata una mezza partita da parte di entrambe. Hanno giocato in modo diverso da come giocano spesso. Lautaro è in un cattivo momento, ma non è ancora un giocatore da trenta gol. In questo momento non è brillante. Ieri il migliore è stato Calhanoglu. L'Inter poteva fare di più, forse l'ha sbagliata anche Inzaghi perché l'ha disegnata troppo sull'avversario e ha spersonalizzato la sua squadra, che ha giocato con poca autorità".

Questo Perisic deve firmare il rinnovo?

"La costruzione dell'Inter si è interrotta. Se fosse sempre stata come è adesso, senza i soldi dei proprietari, non avrebbe costruito questa ottima squadra. Adesso è in autofinanziamento con forti debiti. Contro altre squadre che non sono così è un handicap. E' difficile che nei prossimi 5 anni, in questa condizione, possa fare la differenza. Perderà sempre qualcosa ogni anno".

Come commenta la prestazione di Handanovic?

"E' un portiere di grande esperienza a cui sta scemando un po' la forza. Ho visto perdere l'Inter per altri fattori, non per il portiere. Non ha fatto molto per ribaltare questa sua inferiorità sentita nei confronti dell'avversario, che invece giocava in modo meno dinamico del solito".

(Fonte: TMW Radio)