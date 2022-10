Sconcerti: “L’Inter è tornata in campionato. La vera sorpresa ha un nome”

"E' stata una partita decisa da campioni veri, decisa da Lautaro, ripresa da Jovic, chiusa da Mkhitaryan, la sorpresa di questa nuova Inter (...). L'Inter deve riflettere sulla confusione del secondo tempo. Non si difende così. Ma resta una vittoria importante per la classifica. L'Inter ha meritato di vincere anche se non ha saputo dare alla partita la tranquillità che avrebbe meritato. Direi che l'Inter è tornata in campionato. La spiegazione migliore è la chiarezza di Lautaro".