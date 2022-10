Sconcerti: “Nella Juve c’è qualcosa di irrisolvibile. Senza spirito e voglia di giocare”

"C’è qualcosa di irrisolvibile nella crisi della Juve che non ha giocatori di grande qualità, ma non ha spirito né voglia di giocare. Nel primo tempo è stata travolta senza vincere un contrasto, senza una vocazione agonistica, un niente ripetuto in modo ossessivo. Siamo oltre la crisi tecnica, siamo ormai all’incomprensione comune, una squadra che si guarda in silenzio mentre si butta via. Il calcio ha molte soluzioni casuali che lasciano sempre aperte probabilità quantistiche, c’è ormai un algoritmo per tutto, ma quello della Juve nasce anomalo, storto, cancella le parti migliori della squadra. La Juve oggi non c’è più".