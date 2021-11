Sconcerti: “All’Italia mancano i campioni. Saltare i Mondiali? Può succedere”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così del flop della Nazionale, chiamata a disputare i playoff

"Squadre che prima erano di seconda linea, come Austria, Serbia, Polonia, Norvegia, Finlandia, Svezia, sono cresciute perché non è cresciuto il loro campionato ma i loro migliori giocatori sono tutti all'estero e tornano a casa scolarizzati, migliorati. Non non solo non abbiamo giocatori all'estero, se non pochissimi, ma abbiamo tanti stranieri. E' un handicap doppio. Mancini non fa selezioni, ma convoca tutti i possibili. Lo straniero costa meno degli italiani, questo è il punto. Sono dodici anni che non vinciamo a livello europeo. Proprio l'Europeo è stata un'eccezione. Saltare un Mondiale? Può succedere. Abbiamo tre giocatori su dieci che giocano in campionato. E ci mancano campioni, giocatori di qualità. E non si riesce a capire perché. Forse sono sbagliati gli insegnanti".