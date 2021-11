Sconcerti: “Ecco il vero limite dell’Inter. Se non vince con il Napoli…”

Si avvicina Inter-Napoli. Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato così verso il big match della 13a giornata in programma domenica

Si avvicina Inter-Napoli. Sulle colonne di Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato così verso il big match della 13a giornata in programma domenica: "Se l’Inter non batte il Napoli deve riconsiderare le proprie ambizioni sul campionato. Siamo al punto del cammino in cui non contano le nostre valutazioni personali. Conta quello che dice la classifica. E’ già abbastanza strano che si consideri ancora oggi l’Inter sullo stesso piano di Napoli e Milan scambiando le potenzialità di una squadra con la realtà. Qualunque sia il valore dell’Inter, se perdesse domenica andrebbe a dieci punti dal Napoli e forse altrettanti dal Milan. Sarebbe molto difficile recuperarli a due squadre. E comunque il campionato dell’Inter non dipende più dall’Inter da molto tempo, qualunque sia la sua forza reale.