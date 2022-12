Sconcerti: “Lukaku e Lautaro al Mondiale hanno deluso, ma restano grandi calciatori”

Lukaku e Lautaro non hanno disputato un grande Mondiale (per l'argentino fin qui), ma restano comunque grandi calciatori. Lo sostiene Mario Sconcerti, intervenuto come ospite di TMW Radio:

Lukaku smarrito, rischia di tornare intristito all'Inter?

"Non è che abbia fatto un gran Mondiale, come Lautaro, ma restano due grandi giocatori. Non dobbiamo buttarli via. Lukaku è uno che recupera lentamente dagli infortuni per la stazza. Il Belgio è una gran bella incompiuta. Era una bella generazione ma non è mai decollata. Comunque Lukaku e Lautaro hanno deluso ma non è che abbia deluso con loro la Serie A".