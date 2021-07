Sconcerti: “Italia, la punta un problema. Lukaku e Lautaro ideali, Raspadori…”

Le parole del noto giornalista del Corriere dello Sport sugli attaccanti in circolazione

“Abbiamo un problema di centravanti, ma non possiamo risolverlo in una settimana e nemmeno in sei mesi. Immobile gioca in Nazionale da 7 anni, Belotti da 5, non sono ragazzi, conosciamo tutto di loro. Direi anche che discuterne adesso non è nemmeno elegante visto che mancano al massimo due partite e che anche per loro siamo arrivati lontano. Non possono essere loro discussione e soluzione. Immobile è per rendimento il miglior attaccante italiano da almeno 30 anni. Ha giocato 413 partite tra campionato e coppe con una media gol molto alta, 0,55 a partita. Per dare un riferimento, Vieri ha una media gol nei club di 0,49, Inzaghi di 0,42. Dove tutto cade è in Nazionale, la media gol scende a 0,30, una media qualunque per un grande attaccante. Immobile ha 31 anni, non può più cambiare. Qualcosa in Nazionale lo limita. [...] Belotti è meno artista, si moltiplica sul campo, è abituato a trascinare la sua squadra, ha più gioco acrobatico. Nell’Italia di Mancini è limitato quindi gli viene inconsapevolmente chiesta più qualità. Giocando meno palloni, si notano più gli errori. Ma correndo molto si segnano meno gol. Belotti ha una media di 0,40, inferiore di un terzo rispetto a Immobile. E in Nazionale poco di più, 0,32. Il problema della settimana non si risolve con Belotti che copre meglio lo stretto spazio finale, ma ha meno facilità di gol, soprattutto adesso che i resti del Covid ne hanno appesantito lo scatto. In sostanza nessuno dei due è il vero centravanti dell’Italia di Mancini.