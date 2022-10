Sconcerti: “Il Napoli gioca un calcio che in Europa non si vede più. Il Barcellona…”

Intervenuto sulle colonne di calciomercato.com, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così del Napoli: "Non vedo un grande calcio europeo in giro. Tanti hanno buona organizzazione, pochissimi hanno qualità diversa. Giocare per tanti anni alla stessa maniera ha reso tutti un po’ indistinti. Il Barcellona ha fatto sei vittorie e un pareggio in Liga, segnato 19 gol e subito uno, ma in Europa ha perso due partite senza fare un gol. Fanno fatica il Liverpool, il Chelsea, l’Atletico, la Juve, pochissimi hanno la vecchia velocità, molti si sono orientati sul possesso palla dimenticandosi il tiro in porta".