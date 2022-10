Sconcerti: “Napoli al momento quasi infermabile. E l’Atalanta di Gasperini…”

"Ora c'è la Roma ma è nettamente la migliore in questo momento. Col Bologna, anche quando la partita ha avuto delle salite improvvise, non mi è mai sembrata in difficoltà. Era chiaro che stava per segnare. Ogni volta che prendeva il pallone diventava tanto pericoloso. In questo momento è una squadra quasi infermabile. Rende facile il difficile e ha giocatori che hanno un rendimento diverso, sembra non facciano fatica a a fare certe cose. E stanno prendendo un vantaggio importante".