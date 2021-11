Sconcerti: “Inzaghi ha 2 jolly per il derby. Pronostico? Qualcosa dentro mi dice Inter”

Il giornalista, su Corriere.it, ha analizzato la partita di domenica sera tra Milan e Inter e detto la sua sulle due squadre

"Resto al lato tecnico. Se il Milan sceglie Tonali per Bennacer ha in mente una partita più coperta. È l’alternativa che può cambiare la squadra. Personalmente non toglierei mai Bennacer se sta bene, ma capisco che Tonali oggi ha più energia. Il punto di equilibrio della partita sarà spezzato da quello tra Diaz e Calhanoglu che darà di più al gioco. L’Inter sta meglio in questo momento, il Milan ha più profondità. Da Valutare Ibrahimovic che però in queste partite è spesso decisivo. I jolly dell’Inter sono Lautaro e la modestia intelligente di Darmian. Saranno decisivi i dettagli e gli episodi, quindi i giocatori meno famosi ma fondamentali nel chiudere gli angoli. Darmian, appunto, ma anche Calabria e Saelemaekers, Dimarco quando entrerà. Pronostico: qui permettetemi la tripla. Davvero, non so fare un pronostico. Anche se qualcosa dentro di me, in modo del tutto incosciente, mi dice Inter".