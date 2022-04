Sconcerti: “Inter o Milan per lo scudetto? Ecco la mia favorita e il perché”

Il pensiero di Mario Sconcerti sulla corsa scudetto. Così il noto giornalista si è espresso sul momento di Inter e Milan

«Mi sembra che ci arrivi meglio l’Inter. Il calcio è una questione più semplice di quella che crediamo. Conta la facilità con cui fai gol. Sento dire: però il Milan non prende più gol (in campionato, ndr). Bene, ma non basta. Banalmente: l’Inter dentro una partita ha più probabilità di fare gol, quindi va data favorita».