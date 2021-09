Sconcerti: “Inter, su Sensi non si può fare affidamento. E Vidal va aiutato”

Le dichiarazioni del noto giornalista sportivo sulla prestazione dei nerazzurri a Marassi con la Samp e non solo

A TMW Radio durante Maracanà, il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti ha parlato così della partita disputata dall’Inter con la Samp e non solo: "Hanno fatto un autogol e poi c'è stato un tiro straordinario di Augello. Non si può guardare il campionato guardando una partita. E' andata avanti due volte su un campo difficile, dove neanche il Milan ha fatto bella figura. Vedremo più avanti, tirar conclusioni adesso non è possibile. Certamente è corta in mezzo a campo l'Inter, su Sensi non puoi fare affidamento, Vidal va aiutato, poi Vecino è un anno che non gioca. E' tanto forte nel centrocampo titolare quanto fragile nella panchina".