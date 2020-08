Sconcerti: “Conte, motivazione fragile. Una cosa buona: l’Inter ci ha guadagnato un presidente”

Mario Sconcerti ha parlato della scelta dell’Inter e di Conte di andare avanti insieme anche nella prossima stagione su Calciomercato.com: Il giornalistaha parlato della scelta dell’Inter e di Conte disu Calciomercato.com:

“La storia estiva dell’Inter finisce senza spartizione di terre. Segno che non c’era reale motivo di guerra. Era uno scontro sul modo di intendere il ruolo del tecnico e dei dirigenti, chi poteva dire sul lavoro degli altri e viceversa. Ma essere offesi, considerare un attentato al proprio lavoro se la società pensa di avere una squadra buona per vincere e lo dichiara, mi sembra un motivazione fragile. In nome di cosa è stata fatta tutta questa confusione sulla pelle dell’Inter? Colpa della comunicazione? E quale comunicazione è più importante di quella fatta da un allenatore attraverso le formazioni che manda in campo? Sono ogni volta scelte che confermano o smentiscono le scelte della società. A me sembra che motivazioni quasi personali si siano sovrapposte al nome dell’Inter ed abbiano portato troppo lontano una storia con poche fondamenta. Problemi quasi privati. L’unica cosa buona è che alla fine l’abbia risolta un intervento di Zhang. Forse l’Inter ci ha almeno guadagnato un presidente”.