Sconcerti: “Hakimi e Lukaku via per far vivere l’Inter. Il vero problema di Zhang…”

Il noto giornalista Mario Sconcerti si è così espresso sul momento dell'Inter e di Suning dopo l'assemblea degli azionisti di ieri

Sulle colonne di Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti si è così espresso sul momento dell'Inter e di Suning dopo l'assemblea degli azionisti di ieri: "Non date all'Inter più responsabilità di quante ne abbia: non ha venduto Hakimi e Lukaku per ripianare il debito, ha venduto per tirare avanti. Non mi scandalizzo per i due affari scontati subito in banca, è un'abitudine comune. Meglio 66 milioni tra due anni o 61 subito? In una grande azienda sono domande normali, la risposta dipende dalle risorse; non il migliore argomento di questi tempi all'Inter. Se ho ben capito, dalla Cina non arriva una lira da tempo: con quali soldi l'Inter dovrebbe ogni mese pagare spese e stipendi, se non con quelli delle cessioni? Hakimi e Lukaku non sono stati ceduti per ripianare il debito, sono stati ceduti per far vivere l'Inter.