Sconcerti: “Vlahovic da sostituire subito: la Fiorentina prenda questi due nomi”

Le dichiarazioni del noto giornalista sportivo sul futuro dell'attaccante serbo, che non rinnoverà il contratto coi viola

Si continua a parlare del mancato rinnovo di Dusan Vlahovic. Sulle colonne di Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua in merito all’attaccante della Fiorentina: “La soluzione migliore per il caso Vlahovic è quella che ha trovato il Milan per Donnarumma. Sostituirlo subito, prima ancora che il giocatore se ne vada. La gente fa molta più attenzione a chi arriva rispetto a chi parte. La società ha due mesi di tempo per trovare un ottimo sostituto. Con i soldi del serbo, seppure 40-45 milioni, si possono comprare Berardi e un attaccante da 15 milioni e rilevare da Roma e Real il prestito di Borja Mayoral, ora in panchina.