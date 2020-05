GdS – Inter, il PSG chiede lo sconto per Icardi: una contropartita può sbloccare l’affare

Se per Ivan Perisic il discorso legato alla decisione finale sul riscatto del Bayern Monaco potrebbe essere rinviata di qualche settimana a causa dello stop per il Coronavirus, la fine del campionato francese mantiene invariata la deadline del 31 maggio per definire la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il club parigino ha manifestato la volontà di riscattare Icardi ma vorrebbe uno sconto sui 70 minuti previsti dal riscatto. “L’Inter ha alzato il muro ma è possibile che un punto di incontro si possa trovare inserendo una contropartita nell’affare“. Filtra ottimismo: la volontà dei due club di concludere l’affare porterà a trovare un’intesa definitiva, secondo la Rosea.